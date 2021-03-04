Singapur Hava Yolları, aşı pasaportu uygulamasını deneyecek

Asyalı hava yolu şirketi, güvenli seyahat kapsamında yeni döneme hazırlanıyor.

Koronavirüs salgını, günlük alışkanlıkları neredeyse sil baştan değiştirdi.

Bunun bir örneği, aşı pasaportunun devreye alınmasının planlandığı havacılık sektöründe görülüyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) akıllı telefon yazılımı, negatif koronavirüs testi verilerinin yanı sıra yolcuların koronavirüs aşıları yaptırdığına dair bilgileri barındırıyor.

SİNGAPUR - LONDRA ARASINDA AŞI PASAPORTU DENEMESİ

Uygulama, önümüzdeki birkaç hafta içinde Singapur Hava Yolları ile Singapur - Londra hattında denenecek.

Haber, İngiltere'nin seyahat endüstrisini yeniden harekete geçirmek için aşı pasaportunu dillendirmesinin ardından geldi.

"ÇOK SAYIDA ÜLKE İLGİLİ"

IATA yetkilisi Nick Careen, BBC Radyo'ya yaptığı açıklamada, "epeyce" ülkenin uygulamaya ilgi gösterdiğini söyledi.

İngiliz yolcuların aşı kanıtı olarak kağıt kayıtları kullanıp kullanamayacakları veya dijital kanıt yüklemeleri gerekip gerekmediği sorulan Careen, "Muhtemelen ikisinin bir kombinasyonu olacak." dedi.

VERİ GÜVENLİĞİ MESELESİ

Veri güvenliği kaygılarına işaret eden Careen, uygulamadaki bilgilerin merkezi bir veri tabanında tutulmayacağını, test ve aşı kayıtlarının yalnızca ilgili kişinin telefonunda yer alacağını kaydetti.