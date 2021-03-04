Euro
8.9768
-0.11%
Dolar
7.4364
-0.12%
Altın
410.97
0.1%
Borsa
1.525
-0.42%
Bitcoin
375.097
3.17%
EXEN Coin
16.53
-0.72%
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    Singapur Hava Yolları, aşı pasaportu uygulamasını deneyecek

    Asyalı hava yolu şirketi, güvenli seyahat kapsamında yeni döneme hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 10:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Singapur Hava Yolları, aşı pasaportu uygulamasını deneyecek

    Koronavirüs salgını, günlük alışkanlıkları neredeyse sil baştan değiştirdi.

    Bunun bir örneği, aşı pasaportunun devreye alınmasının planlandığı havacılık sektöründe görülüyor.

    Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) akıllı telefon yazılımı, negatif koronavirüs testi verilerinin yanı sıra yolcuların koronavirüs aşıları yaptırdığına dair bilgileri barındırıyor.

    SİNGAPUR - LONDRA ARASINDA AŞI PASAPORTU DENEMESİ

    Uygulama, önümüzdeki birkaç hafta içinde Singapur Hava Yolları ile Singapur - Londra hattında denenecek.

    Haber, İngiltere'nin seyahat endüstrisini yeniden harekete geçirmek için aşı pasaportunu dillendirmesinin ardından geldi.

    Singapur Hava Yolları, aşı pasaportu uygulamasını deneyecek #1

    "ÇOK SAYIDA ÜLKE İLGİLİ"

    IATA yetkilisi Nick Careen, BBC Radyo'ya yaptığı açıklamada, "epeyce" ülkenin uygulamaya ilgi gösterdiğini söyledi.

    İngiliz yolcuların aşı kanıtı olarak kağıt kayıtları kullanıp kullanamayacakları veya dijital kanıt yüklemeleri gerekip gerekmediği sorulan Careen, "Muhtemelen ikisinin bir kombinasyonu olacak." dedi.

    Singapur Hava Yolları, aşı pasaportu uygulamasını deneyecek #2

    VERİ GÜVENLİĞİ MESELESİ

    Veri güvenliği kaygılarına işaret eden Careen, uygulamadaki bilgilerin merkezi bir veri tabanında tutulmayacağını, test ve aşı kayıtlarının yalnızca ilgili kişinin telefonunda yer alacağını kaydetti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir