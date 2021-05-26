Singapur, Japon gıda ürünlerine koyduğu sınırlamayı kaldırıyor

Singapur, 2011'de meydana gelen deprem ve Fukuşima'daki kaza sebebiyle Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kaldıracağını açıkladı.

Singapur, Japon gıda mamullerine 2011 yılında olan tsunami sonrası Fukuşima'daki nükleer santraldeki kazadan sonra koyduğu ithalat sınırlamasını kaldıracağını açıkladı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile telefonda görüşen Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong , ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İKİLİ İLİŞKİLER GELİŞTİRİLECEK

Singapur ve Japonya liderleri, bölgede "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesine yönelik ikili iş birliğinin geliştirilmesinde de mutabık kaldı.

Suga ve Loong ayrıca koronavirüs aşılarının gelişen ülkelere dağıtımlarının iyileştirilmesi için gelecek ay düzenlenecek çevrim içi zirve kapsamında iş birliği mesajı verdi.