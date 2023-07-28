Singapur'da 20 yıl sonra bir ilk: Uyuşturucu kaçakçısı kadın idam edildi Singapur’da 500 gramdan fazla kenevir ya da 15 gramdan fazla eroinin kaçakçılığını yapan ölüyor… Ülkede 20 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam edildi.

İHA Singapur'da 45 yaşındaki Saridewi Djamani, 30 gram eroin bulundurmaktan 2018 yılında suçlu bulunmuş ve idam cezasına çarptırılmıştı. Singapurlu yetkililer, Djamani'nin idam edildiğini açıkladı. Djamani'nin, Mohd Aziz bin Hussain'in ardından uyuşturucu kaçakçılığından bu hafta idam edilen ikinci kişi olduğu kaydedildi. 20 yıl sonra bir ilk... Djamani, 6 Temmuz 2018 tarihinde ölüm cezasına çarptırılmış, yüksek mahkeme 45 yaşındaki kadın hakkında verilen hükmün bozulması talebini geçen yıl ekim ayında reddetmişti. Ülkede Djamani'den önce 2004 yılında Yen May Woen adlı bir kuaför, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle idam edilmişti. Uyuşturucunun affı yok Singapur’da yasalara göre 500 gramdan fazla kenevir ya da 15 gramdan fazla eroinin kaçakçılığını yapmak ölüm cezasıyla sonuçlanıyor. 2017 yılında 50 gram eroinin satışına aracılık ettiği gerekçesiyle suçlu bulunan Mohd Aziz bin Hussain, çarşamba günü asılarak idam edilmişti. Nisan ayında da bir başka Singapurlu Tangaraju Suppiah, 1 kilo kenevir kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle idam edilmişti. Suppiah, telefonla uyuşturucu satıcılığına aracılık etmişti. İran, Çin ve Suudi Arabistan'da da idam cezaları veriliyor Singapur'un yanı sıra İran, Çin ve Suudi Arabistan'da da uyuşturucu kaçakçılığı yapanlara idam cezası veriliyor.