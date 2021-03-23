Sinovac: CoronaVac aşısı çocuklarda etkili ve güvenli

Çinli firma, 550'den fazla deneğin katıldığı çalışmanın sonucunu paylaştı.

Koronavirüs aşılarının çocuklar üzerindeki etki araştırması devam ediyor.

Bu kapsamda Çinli firma Sinovac, koronavirüs aşısı CoronaVac'ın 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda "etkili ve güvenli" olduğunu bildirdi.

Sinovac'ın Tıbbi Direktörü Gıng Zıng, yaptığı basın toplantısında, erken ve orta aşamadaki klinik çalışmalara 550'den fazla deneğin katıldığını kaydetti.

3 İLA 17 YAŞLARINDAKİ ÇOCUKLARDA ORTAYA ÇIKAN SONUÇ

Sonuçlara göre, aşının 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirten Gıng, aşı denemeleri sırasında 3 ve 6 yaşındaki iki çocukta yüksek ateş görüldüğünü, diğer deneklerin hafif semptomlar gösterdiğini söyledi.

Aşının Çin'deki yetişkinlerde kullanımına halihazırda izin verilmiş olsa da çocuklar üzerindeki etkisini görmek için daha fazla test yapılmasının gerektiği kaydedildi.

ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, koronavirüse karşı iki aşı geliştiren Sinopharm, aşıların çocuklar üzerindeki etkinliğini araştırıyor. Ocak ayında klinik verilerin düzenleyicilere gönderildiği belirtilmişti.

Çin de dahil olmak üzere dünya çapında 70 milyondan fazla Sinovac aşısı yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına ilişkin onayın mart sonuna kadar verileceğini açıklamıştı.