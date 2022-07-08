Şinzo Abe'yi öldüren Tetsuya Yamagami'nin evinde patlayıcılar bulundu

Polis, 41 yaşındaki saldırganın evinde yaptığı aramada patlayıcılara rastladı. Abe'yi öldüren zanlının, ilk ifadesi belli oldu.

Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'ye suikastla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Güvenlik güçleri, suikastın hemen ardından saldırganı kıskıvrak yakaladı.

Nara kenti sakini Tetsuya Yamagami isimli 41 yaşındaki saldırgan, polis gözetiminde tutuluyor.

Saldırganın evinden patlayıcılar çıktı

Abe, kaldırıldığı hastanede 4,5 saat boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Japon polisi, saldırının ipuçlarına ulaşmak için harekete geçti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, polis, Yamagami'nin evini ararken birkaç olası patlayıcı cihaz keşfetti.

Binada kontrollü patlama

Japonya'nın ulusal yayın kuruluşu NHK, bomba imha uzmanlarının, binada kontrollü patlama gerçekleştirmeye hazırlandığını aktardı.

İlk ifade: Abe'den memnun değildim

Yamagami'nin polise, "eski Başbakan Abe'den memnun olmadığını ve onu öldürmeyi amaçladığını" söylediği belirtildi.

Zanlının, bir dönem Japonya'nın Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nin eski bir üyesi olarak görev yaptığı kaydedildi.