Sırbistan tarihinde bir ilk: Başörtülü vekil mecliste

Sırbistan tarihinde bir ilk: Başörtülü vekil mecliste

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Sırbistan’da pazar günü gerçekleşen genel seçimlerinde vekil seçilen Dr. Misala Pramenkovic, Sırp parlemantosuna giren ilk başörtülü vekil oldu.

Sırbistan’da pazar günü gerçeklesen genel seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) sandıktan galip çıktı.

Yapılan resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 60'ın üzerinde oy alarak tek başına iktidar olmaya hak kazanan SNS ittifakı, 250 üyesi bulunan Ulusal Meclis'te 191 sandalye kazandı.

ÜLKE TARİHİNDE BİR İLK

Öte yandan Adalet ve Barış Partisi'nden (SPP) katılan Dr. Misala Pramenkovic, 3’üncü sıradan milletvekili seçilerek ülke tarihinde bir ilke imza attı.

Sırbistan parlamentosunda ilk kez Müslümanları temsilen bir başörtülü milletvekili girmiş oldu.