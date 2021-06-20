Askeri mühimmat üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada alevler gökyüzüne yükselirken, çevrede yaşayan vatandaşlar için tahliye emri verildi.

Sırbistan'ın Cacak kentinde bulunan askeri mühimmat fabrikasında, iki hafta önce yaşanan yangının ardından yeniden patlama meydana geldi.

Fabrikada meydana gelen patlamada alevler gökyüzüne yükseldi, dumanlar çevreyi sardı.

Çevrede bulunan evlerde yaşayanlar için tahliye emri verildi.

Sırp mühimmat üreticisi Sloboda tarafından işletilen fabrikada maddi hasar meydana geldi.

3 İŞÇİ YARALANDI

Biri kadın olmak üzere 3 işçi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Cacak Belediye Başkanı Milun Todoroviç, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.

Paylaşımda, “Sloboda tesisindeki patlama nedeniyle fabrika çevresinde yaşayan tüm vatandaşların acilen tahliye edilmesi gerekiyor. Tahliye yeri şehir stadyumu.” ifadeleri kullanıldı.

ART ARDA PATLAMALAR MEYDANA GELMİŞTİ

Aynı fabrikada, 4 Haziran tarihinde art arda patlamalar meydana gelmiş ve çevredeki evler için tahliye emri verilmişti.

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic tarafından patlamanın maliyeti, 2 milyon euro olarak açıklanmıştı.

ÜRETİMİNİN YÜZDE 90’INI İHRAÇ EDİYOR

Sırbistan'daki en büyük mühimmat fabrikası olan ve bin 900 çalışanı olan Sloboda'da uçak, uçaksavar silahlar, el, tüfek ve tanksavar bombaları ile roketatarlar için mühimmat üretiliyor.

Şirket, üretiminin yüzde 90'ını ihraç ediyor.

Sırbistan’da askeri mühimmat fabrikasında patlama VİDEO

