Sırbistan'da belediye meclis binasına girmeye çalıştılar Sonuçlara itiraz edenler, Belgrad Belediyesi Meclis binasının kapısını ve pencerelerini kırdı. Cumhurbaşkanı Vucic, "Devrim diye bir şey söz konusu değil. Yabancı istihbarat servislerine teşekkür ediyorum" dedi.

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AA

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karışıklık yaşandı.

Göstericiler, ülkede 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz etmek üzere toplandı.

Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericiler, polis müdahalesiyle karşılaştı.

Seçimde "Sırbistan şiddete karşı" isimli ittifakta yer alan muhalefet partilerinin "seçim hırsızlığına karşı" çağrısı üzerine, binlerce kişi başkentteki Devlet Seçim Komisyonu (RIK) binası önünde toplandı.

Binanın kapısını ve pencerelerini kırdılar

Ülkedeki seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulunan göstericiler buradan Belgrad Belediyesi Meclis binasına yürüdü.

Belediye Meclis binasına meşaleler fırlatan göstericiler, bina kapısını, pencerelerini ve güvenlik kamerasını kırdı.

Bina içerisine girişleri engellemeye çalışan polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

"Sırbistan şiddete karşı" ittifakı liderlerinden Miroslav Aleksic, polise "göstericilere zarar verme değil, onları korumaları" çağrısında bulundu.

Vucic: Devrim diye bir şey yok

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşanan gerginliğin ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak, kanun uygulayıcı kurumların durumu kontrol altında tuttuğunu açıkladı.

Sırbistan vatandaşlarına endişe etmemelerini söyleyen Vucic, şöyle dedi:

Biliyorum, görüntüler son derece dramatik, camlarımızın kırılmasına, birilerinin evimizi yıkmak istemesine alışık değiliz. Endişe etmeyin zira, devrim diye bir şey söz konusu değil.

"Bazıları gerçek yüzünü gösterdi"

Vucic, bu akşam yaşananların sorumlularına ilişkin gerekli tüm adımların atılacağını vurguladı ve ekledi:

Bu akşam meclis kapısını kırmak isteyenlerle beraber toplam 1195 kişi vardı. Bazıları gerçek yüzünü gösterdi. Siyasi anlamda karşı durduklarına şiddetle yaklaştıklarını ispatladılar. Günlerdir bunu anlatmaya çalıştık.

"Evinizde kalın"

Sırbistan'dan ülkeyi korumak için Belgrad'a gelmeye hazır binlerce kişiden çağrı aldıklarını dile getiren Vucic, şöyle konuştu:

Lütfen evinizde kalın. Sırbistan, kendisini ve kurumlarını korumak için güçlü bir ülke. Ülkemizin egemenliğini, bağımsızlığını koruyalım. Sırbistan'ın özgürlüğünü koruyalım. Hepinize barışı koruma çağrısında bulunuyorum.

Zamanında müdahalede yabancı istihbarata teşekkür

Vucic, şu ifadeleri kullandı:

Neyin hazırlığında olunduğunu açıkça bilen yabancı istihbarat servislerine teşekkür ediyorum.



Bizim istihbarat servisine verdikleri bilgiler ışığında neyin planlandığından tam olarak haberimiz oldu ve dolayısıyla tam zamanında müdahale edildi. Şiddete karşı olduklarını savunanlar asıl ne olduklarını gösterdi. Ülkemizi yıkmalarına izin vermeyeceğiz.

Gösterilerin yarın Belgrad'da birçok noktada yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Bu arada, RIK'ın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı seçimi önde tamamlamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)