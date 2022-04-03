6 milyondan fazla seçmen, ülkedeki seçimlerde sandığa gidecek. Vucic, oyunu kullandıktan sonra "Anlamlı bir zafer beklentim var" dedi.

Sırbistan'da üç seçim, bir arada gerçekleştiriliyor.

Ülkede yaşayan halk, yerel, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başına gitti.

Sırbistan Cumhuriyet Seçim Komisyonu, yerel saatle 07.00’de açılan sandıkların saat 20.00’de kapanacağını açıkladı.

SEÇMEN SAYISI

Sırbistan halkı, daha iyi bir gelecek ve gençler için istihdam alanlarının oluşturulması bakımından bu seçime büyük önem veriyor.

Nüfusun 6 milyon 908 bin olduğu Sırbistan'da seçmen sayısı, yurt dışındaki Sırp vatandaşları ile 6 milyon 500 bin.

Sırbistan'da halk, sandık başında ViDEO

CUMHURBAŞKANI, PARLAMENTO, BELEDİYELER

Seçimde, cumhurbaşkanı ve 250 sandalyeli parlamentonun üyelerinin yanı sıra 12 belediye ve Belgrad dahil olmak üzere iki şehirde yerel yönetimler belirlenecek.

Seçimler için Sırbistan dışında, Bosna Hersek ve Karadağ’da Sırplar oy kullanabilecek, Kosovalı Sırpların ise Kosova’da oy kullanılmasına izin verilmeyecek.

ANKETLER VUCİC'İ GÖSTERİYOR

Seçimden önce yapılan anketler, cumhurbaşkanı seçiminin en güçlü adayının mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic olduğunu gösteriyor.

Kamuoyu yoklamaları, 3 milyon 100 bin seçmenin sandığa gitmesi halinde, Vucic'in oyların yüzde 56'sını alarak ilk turda tekrar cumhurbaşkanı seçileceğini söylüyor.

İKİNCİ TUR İHTİMALİ

Sandık başına giden seçmen sayısının 3 milyon 800 bini geçmesi halinde, seçimin ikinci tura kalabileceği belirtiliyor.

BELGRAD'DA OY KULLANDI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yerel, parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu başkent Belgrad’da kullandı.

Seçim öncesi anketlerin en güçlü aday olarak gösterdiği Cumhurbaşkanı Vucic, oyunu verdikten sonra yaptığı açıklamada, katılımın yüksek olacağına inandığını belirtti.

"ZAFER BEKLENTİM VAR"

Vucic, "İnsanların kendileri, aileleri ve çocukları için iyi bir gelecek seçeceklerine eminim. Vatandaşların devam eden ekonomik ilerlemeyi seçeceklerine inanıyorum.

Duyduğum kadarıyla şimdiye kadar bir sorun yaşanmadı. Şahsen anlamlı ve önemli bir zafer beklentim var. Herkesin hak ettiğinin karşılığını alacağını düşünüyorum." dedi.