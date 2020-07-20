Sırbistan'ın Azerbaycan Geçici Maslahatgüzarı Danica Bejnovic, Sırbistan'dan Ermenistan'a silah sevkiyatı yapıldığına dair haberler nedeniyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Ermenistan'ın Azerbaycan sınırına yaptığı saldırılar nedeniyle iki ülke arasında artan gerilim sürüyor.

Son olarak, Sırbistan'ın Ermenistan'a büyük miktarda silah sevkiyatı yaptığı yönünde haberlerin ardından Sırbistan'ın Azerbaycan Geçici Maslahatgüzarı Danica Bejnovic, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

SEVKİYAT HABERİ DOĞRULANDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sırbistan'ın Azerbaycan Geçici Maslahatgüzarı Danica Bejnovic, bakanlığa çağrıldı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ile görüştü. Halefov, elde edilen güvenilir ve doğrulanmış bilgilere göre Sırbistan'dan Ermenistan'a el bombaları ve farklı kalibrede mühimmat da dahil olmak üzere büyük miktarda mühimmat gönderildiğini belirtti." dendi.

"DOSTÇA OLMAYAN ADIM..."

Açıklamaya göre Halafov, Sırp tarafının Ermenistan'ın saldırgan politikasını ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik devam eden saldırganlığını destekleyen, dostça olmayan adımının Azerbaycan halkı ve yönetiminde derin üzüntü ve hayal kırıklığı yarattığının altını çizdi.

Bu tür dostça olmayan eylemlerin Azerbaycan ile Sırbistan arasındaki dostane ilişkilere ve stratejik ortaklığa zarar verdiğini kaydeden Halafov, yüksek seviyedeki karşılıklı güvene gölge düşürüldüğünü de vurguladı.