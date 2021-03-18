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    Sisi ile Miçotakis arasında Doğu Akdeniz diyaloğu

    Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz ve Libyayı görüştü.
    • AA
    • 18.03.2021 - 03:59
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    Sisi ile Miçotakis arasında Doğu Akdeniz diyaloğu

    Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ile Miçotakis telefonda görüştü.

    Görüşmede, ekonomi, güvenlik ve enerjinin yanı sıra Libya ve Doğu Akdeniz'deki bölgesel konulara ilişkin fikir alışverişi yapıldı.

    MISIR, YUNANİSTAN VE RUMLARA ARASINDA ÜÇLÜ MEKANİZMA

    Miçotakis, ülkesinin Mısır ile ikili düzeyde veya "Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki üçlü iş birliği mekanizması çerçevesinde" ortak iş birliğini geliştirmeye istekli olduğunu ifade etti.

    Sisi ile Miçotakis arasında Doğu Akdeniz diyaloğu #1

    İki ülke için ortak öneme sahip konulara işaret eden Miçotakis, bu konularda koordinasyon ve istişarelerin devamını istediklerini bildirdi.

    Sisi de "Mısır'ın Yunanistan ile yapıcı iş birliği görüntüsünden, gerek iki ülke arasında gerekse üçlü iş birliği mekanizması çerçevesinde oluşan olumlu gelişmeden duyduğu memnuniyeti" ifade etti.

    Sisi ile Miçotakis arasında Doğu Akdeniz diyaloğu #2

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