Sisi, Libya konusunda Türkiye'yi uyarmaya kalktı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" ifadesini kullandı.

Mısır'ın yerel basınında yer alan haberlere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkenin batısında askeri bölgedeki Mısır Hava Kuvvetleri birliklerini ziyaret etti.

SİSİ, MISIR ORDUSU BÖLGENİN EN GÜÇLÜLERİNDEN DEDİ...

Ziyaret sırasında ordu güçlerine hitap eden Sisi, "Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." dedi.

Sisi, Mısır ordusunun bölgenin en güçlülerinden biri olduğunu ve Mısır'ın ulusal güvenliğini ülke sınırları içinde ve dışında savunabileceğini dile getirdi.

"KIRMIZI ÇİZGİ UYARISI"

Sisi, Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin Sirte kentine saldırması durumunda Mısır'ın doğrudan çatışmaya girebileceğini söyleyerek, 'kırmızı çizgi uyarısında' da bulundu.

"LİBYALI KABİLELERE SİLAH EĞİTİMİ VERMEYE HAZIRIZ "

Ülkesinin 'istikrarı sağlamak ve batı sınırlarını korumak için' Libya'ya askeri müdahalede bulunabileceğini dile getiren Sisi, televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında ayrıca, 'ülkelerini savunmaları' için Mısır'ın, Libyalı kabilelere silah ve eğitim desteği vermeye hazır olduğunu da kaydetti.

Mısır liderinin bu açıklamaları, Türkiye destekli Trablus merkezli UMH güçlerinin başkentin 450 kilometre doğusundaki Sirte kentini ablukaya aldığı bir zamana gelmesi dikkati çekti.

Mısır yönetimi, Libya'daki iç savaşta ülkenin doğusunda konuşlu General Halife Hafter'e bağlı güçlere destek veriyor.