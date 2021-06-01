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- Siyah Mantar hastalığı Irak'a da sıçradı
Siyah Mantar hastalığı Irak'a da sıçradı
Hindistan'da ortaya çıktıktan sonra 200 kişinin ölümüne neden olan siyah mantar hastalığı Irak'ta da görüldü.
- AA
- 01.06.2021 - 04:25
- Güncelleme : 01.06.2021 - 04:32
Hindistan’da ortaya çıkan siyah mantar hastalığı yaklaşık 10 bin kişiye bulaştı.
Siyah mantar hastalığı 200’den fazla kişinin ölümüne neden olurken hastalığın yayılımı da sürüyor.
IRAK'TA İLK ÖLÜM
Irak’ta siyah mantar hastalığından ilk ölüm bildirildi.
Irak’ta Zikar vilayetinin Sağlık Genel Müdürü Saddam et-Tavil yaptığı açıklamada siyah mantar enfeksiyonun ölen bir kişide tespit edildiğini ifade etti. Hastalık ölüm belgesi düzenlenirken fark edildi.
HASTALIK KORONAVİRÜS İLE BAĞLANTILI
Uzmanlar, hastalığın zayıf bağışıklık sistemine sahip insanları etkilediğini vurgularken koronavirüs ile bağlantılı olduğu konusunda uyardı.
MISIR'DA DA GÖRÜLDÜ
Siyah mantar hastalığı Hindistan'dan sonra Mısır'da da görülmüş ama yetkililer tarafından kaç kişide görüldüğü açıklanmamıştı.