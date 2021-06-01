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Siyah Mantar hastalığı Irak'a da sıçradı

Siyah Mantar hastalığı Irak'a da sıçradı

Hindistan'da ortaya çıktıktan sonra 200 kişinin ölümüne neden olan siyah mantar hastalığı Irak'ta da görüldü.