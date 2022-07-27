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    Siyahi Floyd'un ölümüyle yargılanan 2 eski polise hapis cezası

    25 Mayıs 2020 yılında siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan 2 eski polisin cezaları belirlendi. J. Alexander Kueng'e 3 yıl, Tou Thao'a ise 3,5 yıl hapis cezası verildi.
    • 27.07.2022 - 22:13
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    Siyahi Floyd'un ölümüyle yargılanan 2 eski polise hapis cezası

    ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyahi George Floyd’u gözaltına aldığı sırada ölümüne neden olan 2 eski polis memurunun cezaları belli oldu.

    Geçtiğimiz şubat ayında Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten ve meslektaşları Derek Chauvin'i durdurmak için müdahale etmemekten suçlu bulunan eski polis memuru J. Alexander Kueng ile Tou Thao hakkında karar verildi.

    Hapis cezaları belli oldu

    Kueng 3 yıl, Thao ise 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Thao ve Kueng ayrıca, ikinci derece kasıtsız cinayete yardım ve yataklık ile ikinci derece cinayete yardım ve yataklık etmek suçlamalarıyla ekim ayında eyalet mahkemesinde yargılanacak.

    Eski polis Lane 2,5 yıl hapis cezası almıştı

    Olay yerindeki dördüncü polis olan Lane, sadece bir federal suçlamadan suçlu bulunmuş, yargıç Lane'in olaydaki "asgari rolünü" göz önüne alarak geçtiğimiz hafta 2,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

    İHA'nın haberine göre Floyd’un tutuklanması sırasında Derek Chauvin, Floyd'un boynuna dizi ile dakikalarca baskı uygulamış, Thomas Lane Floyd'un bacaklarını, Kueng gövdesini tutmuş, Thao ise yakınlarda durarak kalabalığı geride kalmasını sağlamıştı. Son cezaların açıklanması ile 4 eski polis memuru da hapis cezasına çarptırılmış oldu.

    Siyahi Floyd un ölümüyle yargılanan 2 eski polise hapis cezası #1

    Chauvin, eyalet ve federal hapis cezalarını aynı anda yatacak

    Floyd’un boynuna diziyle dakikalarca baskı uygulayan ve ölümüne neden olan Derek Chauvin ise, eyalet mahkemesi tarafından çarptırıldığı 22,5 yıl, federal mahkeme tarafından ise Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten ve cinayetten 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Chauvin, iki hapis cezasını da aynı anda yatacak.

    Siyahi Floyd un ölümüyle yargılanan 2 eski polise hapis cezası #2


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