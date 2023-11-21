Siyonist baskıya boyun eğmiyor! Elon Musk'tan Gazze'yle ilgili takdir edilecek açıklama İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamları sansürlemediği gerekçesiyle bazı şirketler, X (Twitter) platformundan reklamları geri çekti.. Bu durum ve paylaşımları hakkında konuşan Elon Musk "Umurumda değil. Ben inandığım şeyleri söylüyorum. Bunun için para kaybedersem de kaybederim" dedi.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları bir ayı aşkın süredir şiddetli bir şekilde sürüyor.

Ev, okul, hastane, cami, kilise bakılmaksızın tüm bölge bombalanıyor.

Gazze Şeridi'nde adeta soykırım yaşanırken İsrail'e en büyük destek ise ABD'den geliyor..

Ancak ABD'de İsrail'i desteklenmeyen de büyük bir baskıya maruz kalıyor.

Bu isimlerden biri de Tesla ve SpaceX'in kurucusu, X (Twitter) platformunun sahibi Elon Musk.

Musk, X'de Gazze'deki katliamı gösteren paylaşımlara sansür uygulamadığı gerekçesiyle 'antisemitik' ilan edildi.

Gazze'ye sansür uygulamadığı gerekçesiyle reklam geliri düştü

Musk'ın Gazze'yle ilgili paylaşımlarını da dikkat çeken bazı şirketlerden olan Disney ve Apple reklamlarını X'ten çekmiş, platformun reklam gelirlerinde büyük düşüş yaşanmıştı.

Bu duruma aldırış etmeyen Musk, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

"Söylemek istediklerimi söyleyeceğim! Bunun sonucu para kaybetmekse öyle olsun"

Para kaybetmeyi umursamadığını belirten Musk, şu ifadeleri kullandı:

Biliyor musun aklıma Prenses Gelin'deki sahne geldi. Harika film. Babasını öldüren kişiyle yüzleşti yer. 'Bana para teklif et, güç teklif et' diyor. Umurumda değil.



Söylemek istediklerimi söyleyeceğim. Ve eğer bunun sonucu para kaybetmekse öyle olsun.

Gazze'yle ilgili reklam ve abonelik gelirlerini de bağışlayacağını söyledi

Elon Musk, ayrıca Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm gelirlerin bölgedeki hastanelere, Gazze'deki Kızılhaç ve Kızılay'a bağışlanacağını açıkladı.