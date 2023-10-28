Elon Musk'tan İran haritası paylaşımı: Savaş istiyorlar Teknoloji girişimcisi Musk, İran'ın çevresindeki ABD varlığıyla ilgili paylaşımda bulundu. İroni yaptığını belirten Musk, "Ülkelerini askeri üslerimize ne kadar yaklaştırdıklarına bakın" dedi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'ye saldırıları İran'da tepkiyle karşılandı.

Tahran yönetimi, peş peşe yaptığı açıklamalarda, ABD'ye ve İsrail'e savaşın farklı cephelere taşınabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

İran ile İsrail-ABD arasında gerilim

İran'ın desteklediği Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli gruplara destek verdiklerini duyurmuştu.

Ardından Hizbullah ve İsrail ordusu arasında Lübnan'ın güney sınırında karşılıklı çatışmalar başlamıştı.

Elon Musk'ın harita paylaşımı

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, İran'ın saldırı konusundaki açıklamalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden Musk'ın paylaştığı haritada, İran çevresindeki ABD askeri üsleri yer alıyor.

"İran savaş istiyor"

Haritada ise "İran savaş istiyor." notuna yer verildi. Devamında, "Ülkelerini askeri üslerimize ne kadar yaklaştırdıklarına bakın." denildi. Musk, paylaşımına "Irany" notunu düşerek ironi yaptığını ima etti.

Sosyal medya kullanıcıları ise Musk'a yaptıkları çağrılarda, Gazze'deki insanlara Starlink internet hizmeti sağlanmasını istedi. Bazı yorumlarda da "Ne kadar da ironik", "ABD'nin Orta Doğu'da neden askeri üssü olsun ki?" denildi.

Bakan Şimşek tekrar paylaştı

Öte yandan Elon Musk'ın söz konusu tweet'i, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yeniden paylaşıldı.

ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine peş peşe saldırılar düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları şiddetlenirken, Suriye ve Irak'ta İran destekli milisler de Hizbullah ve Hamas'ın yanında yer aldıklarını, ABD'nin savaşa müdahil olması halinde Irak ve Suriye'deki hedeflerinin vurulacağı tehdidinde bulunmuştu.

Tehditlerin ardından ABD'nin Irak ve Suriye'deki üsleri roket ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılara uğramıştı.