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    Slovakya, 35 Rus diplomatı sınır dışı etti

    Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Bratislava Büyükelçiliğinde görevli 35 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi.
    • AA
    • 31.03.2022 - 01:03
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    Slovakya, 35 Rus diplomatı sınır dışı etti

    Slovakya Haber Ajansı (TASR), Rusya'nın Bratislava Büyükelçisi Igor Bratcsikov'un Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını ve Viyana Sözleşmesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 35 Rus diplomatın sınır dışı edildiği bilgisinin kendisine verildiğini belirtti.

    "YÜKSEK GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUYORLAR"

    Slovakya Başbakanı Eduard Heger de yaptığı açıklamada, "Rusya ile gerçek bağlarımız göz önüne alındığında, sınır dışı etme kararı verdiğimiz 35 diplomat hem gereksiz hem de sürdürülemez derecede yüksek güvenlik riski oluşturuyordu." ifadelerini kullandı.

    Slovakya, 14 Mart'ta da Viyana Sözleşmesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti.


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