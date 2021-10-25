Slovakya’da yük treni otomobili biçti

Hemzemin geçitteki işaretlere uymayan yaşlı adamın kullandığı otomobile yük treni çarptı. Kazada yaşlı adam hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansıdı.

Slovakya’nın Bratislava bölgesindeki Senec kasabasına bağlı Ivanka pri Dunaji köyünde hemzemin geçitteki işaretlere uymayan 62 yaşındaki adamın kullandığı otomobile, yük treni çarptı.

Kazada otomobilin şoförü hayatını kaybederken, kaza anı anbean çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İKİNCİ TREN ÇARPTI: “ŞOFÖR TANINMAYACAK HALDEYDİ”

Görüntülerde, yaşlı adamın ilk trenin geçişini beklediği ardından hemzemin geçitteki uyarıları dikkate almayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada diğer yönden gelen ikinci bir trenin otomobiline çarptığı görüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Otomobil şoförü muhtemelen olay anında yaşamını yitirmişti. Çünkü olay yerine vardığımızda şoför tanınmayacak haldeydi. Sürücülerin hemzemin geçitlerde kırmızı yandığı sürece beklemeleri gerekir. Aynı anda farklı yönlerden tren geçebilir” denildi.

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SADECE 2019 YILINDA 812 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan 2019 yılına ait raporlara göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde toplamda bin 516 tren kazası gerçekleşirken, 812 can kaybı ve 612 ciddi yaralanma kayıtlara geçti.

Can kayıplarının yüzde 33’ün hemzemin geçitlerdeki kazalardan dolayı meydana geldiği belirtildi.