Slovakya'dan Ukrayna’ya 13 MiG-29 savaş uçağı Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna'ya Sovyet yapımı 13 adet MiG-29 savaş uçağı göndereceklerini duyurdu.

1 yıllık süreci geride bırakan Ukrayna-Rusya savaşında bahar aylarında şiddetli çalışmalar bekleniyor.

Bu kapsamda Batı-NATO Ukrayna'ya silah yardımlarını artırdı.

Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaş uçağı talebine NATO üyesi Polonya'nın ardından Slovakya'dan da yanıt geldi.

13 savaş uçağı verecek

Slovakya Başbakanı Eduard Heger sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Slovak hükümetinin Ukrayna'ya 13 adet Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı gönderilmesini onayladığını açıkladı.

Başbakan Heger, "Verilen sözler tutulmalı. Zelenskiy savaş uçakları da dahil olmak üzere daha fazla silah istediğinde elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyledim. Başkalarının da aynı şeyi yapmasına sevindim. Askeri yardımlar, Ukrayna'nın kendisini ve tüm Avrupa'yı Rusya'ya karşı savunabilmesi için" ifadelerini kullandı.

Polonya, 4 MiG-29 savaş uçağı gönderiyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya önümüzdeki birkaç gün içinde Sovyet yapımı 4 adet MiG-29 göndereceklerini duyurmuştu.

Duda, “İlk olarak 4 uçağı tam çalışır halde Ukrayna'ya teslim edeceğiz. Diğer uçakların bakımı yapılıyor ve hazırlanıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Polonya, Ukrayna hükümetinin savaş uçağı talebine yanıt veren ilk NATO ülkesi olmuştu.

Batılı ülkelerin çoğu Kiev’e savaş uçağı sağlanmasına sıcak bakmıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce yaptığı açıklamalarda, ülkesinin Rusya'nın işgaline etkili bir şekilde karşı koymak için savaş uçaklarına ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı. İngiltere ve ABD ise Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi reddetmişti.

Batılı ülkelerin çoğu, çatışmanın Ukrayna sınırlarını aşmasına yol açabileceği endişesiyle Kiev’e savaş uçağı gönderilmesi konusuna mesafeli yaklaşıyor.