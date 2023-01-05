Slovenya Meclis Başkanı'na 'karbon ayak izi' tepkisi

Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı Urska Klakocar Zupancic'e, konser dinlemek için Viyana'ya gittiği uçakta yüksek karbon ayak izi bıraktığı gerekçesiyle tepki gösterildi.

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Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı Urska Klakocar Zupancic, Viyana Filarmoni Orkestrası'nın yeni yıl konseri için devlet uçağını kullandığı ve yüksek karbon ayak izi bıraktığı gerekçesiyle medyada eleştirildi.

Karbon ayak izi tartışması

Ülke basınında yer alan haberde, araçla yaklaşık 4 saat süren Ljubljana-Viyana hattında uçak kullanılması halinde 5 veya 6 ton karbondioksit salımı yapıldığı ifade edilerek, Başbakan Robert Golob'un karbon ayak izini azaltmak amacıyla halka daha az et yemeleri çağrısı anımsatıldı.

Sosyal medya ve sağcı yayın kanallarındaki tepkinin ardından Klakocar Zupancic, "Kimse karbon ayak izi olmadan seyahat edemez. Belki at arabasıyla seyahat etmeye karar verirsek ancak o zaman en düşük seviyede de olsa karbon ayak izi bırakırız." dedi.

"Kimse karbon ayak izi olmadan seyahat edemez"

Klakocar Zupancic, konser davetinin Avusturyalı mevkidaşı Wolfgang Sobotka'dan geldiğini belirterek, konserin ardından iki ülke ilişkilerinin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

AA'nın aktardığına göre daha önce ele alınmayan konuların görüşüldüğünü anlatan Klakocar Zupancic, iki ülke meclislerinin ilişkilerinin en üst seviyede devam ettiğini vurguladı.