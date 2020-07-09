Dolar
6.8624
0.0233%
Euro
7.8004
0.3241%
Altın
1810.75
0.0845%
Borsa
118712.51
0%
G. Altın
400.012
0.2757%
Bitcoin
64450.18
0.0773%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Slovenya'da Melania Trump'ın heykelini yaktılar

    First Lady'ye benzemediği için eleştirilen heykel, olaydan sonra kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 09:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Slovenya'da Melania Trump'ın heykelini yaktılar

    ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın heykeli kundaklandı.

    First Lady'nin, memleketi Slovenya'daki heykelini yapan sanatçı Brad Downey, yapının ABD Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz'da ateşe verildiğini söyledi.

    MELANIA'NIN HEYKELİNİ ATEŞE VERDİLER

    Hedef alınan heykel, bulunduğu yerden kaldırıldı. Beyaz Saray'dan olayla ilgili bir açıklama gelmezken, Slovenya polisi soruşturma başlattı.

    "BENZEMİYOR" ELEŞTİRİSİ

    Melania Trump'ın doğduğu kasaba Sevnica'nın yakınlarına yerleştirilen heykel, First Lady'ye benzemediği için eleştiriliyordu.

    Bölgede oturan bazı sakinler heykeli bir "rezalet" olarak nitelendirerek, heykelin Melania Trump'tan çok Şirinler'deki Şirine karakterine benzediğini söylüyordu.

    Slovenya'da Melania Trump'ın heykelini yaktılar #1

    MELANIA DA BİR GÖÇMEN

    Sanatçı Downey, heykelin kim tarafından ve hangi sebeple hedef alındığını anlamak istediğini ifade etti.

    Downey, heykelin ABD'deki mevcut siyasi durum hakkında ve göç konusundaki tartışmalar da dahil olmak üzere bir diyalog yolu açmasını umduğunu kaydetti.

    Slovenya'da yetişen Melania Trump, 1990'lı yıllarda göçmen olarak ABD'ye yerleşti.

    Slovenya'da Melania Trump'ın heykelini yaktılar #2

    Slovenya'da Melania Trump'ın heykelini yaktılar #3

    Görüş Bildir