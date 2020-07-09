Slovenya'da Melania Trump'ın heykelini yaktılar

First Lady'ye benzemediği için eleştirilen heykel, olaydan sonra kaldırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın heykeli kundaklandı.

First Lady'nin, memleketi Slovenya'daki heykelini yapan sanatçı Brad Downey, yapının ABD Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz'da ateşe verildiğini söyledi.

MELANIA'NIN HEYKELİNİ ATEŞE VERDİLER

Hedef alınan heykel, bulunduğu yerden kaldırıldı. Beyaz Saray'dan olayla ilgili bir açıklama gelmezken, Slovenya polisi soruşturma başlattı.

"BENZEMİYOR" ELEŞTİRİSİ

Melania Trump'ın doğduğu kasaba Sevnica'nın yakınlarına yerleştirilen heykel, First Lady'ye benzemediği için eleştiriliyordu.

Bölgede oturan bazı sakinler heykeli bir "rezalet" olarak nitelendirerek, heykelin Melania Trump'tan çok Şirinler'deki Şirine karakterine benzediğini söylüyordu.

MELANIA DA BİR GÖÇMEN

Sanatçı Downey, heykelin kim tarafından ve hangi sebeple hedef alındığını anlamak istediğini ifade etti.

Downey, heykelin ABD'deki mevcut siyasi durum hakkında ve göç konusundaki tartışmalar da dahil olmak üzere bir diyalog yolu açmasını umduğunu kaydetti.

Slovenya'da yetişen Melania Trump, 1990'lı yıllarda göçmen olarak ABD'ye yerleşti.