Slovenya'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı Pirc Musar görevine başladı

Cumhurbaşkanı Pirc Musar, Slovenya Meclisi'nde düzenlenen yemin töreninde görevi devraldı.

Natasa Pirc Musar, Slovenya'da kasımda yapılan seçimi kazandı.

Pirc Musar, ülkesinin ilk kadın cumhurbaşkanı unvanının sahibi oldu.

Yemin ederek görevi devraldı

Slovenya Meclisi'nde düzenlenen yemin töreninde Pirc Musar, 10 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Borut Pahor'dan sonra ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak mesaiye başladı.

Pirc Musar, her gününü Slovenya halkına adayacağını ifade ederek güçlü bir Avrupa'nın savunucusu olduğunu belirtti.

İlk ziyaretini Batı Balkan ülkelerine düzenleyecek

Slovenya'nın ilk kadın ve 5'inci cumhurbaşkanı olan 54 yaşındaki Pirc Musar'ın, ilk ziyaretini Batı Balkan ülkelerine planladığı aktarıldı.

AA'nın haberine göre, ülkede 14 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna kalıp, Slovenya Korsan Partisi ile Avrupa Yeşiller Partisi'nin desteğini alan bağımsız aday Pirc Musar, oyların yüzde 53,86'sını alarak seçimden zaferle ayrılmıştı.