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- Solingen saldırısında 5 yakınını kaybetmişti: Mevlüde Genç vefat etti
Solingen saldırısında 5 yakınını kaybetmişti: Mevlüde Genç vefat etti
- 30.10.2022 - 17:52
- Güncelleme : 30.10.2022 - 18:01
Almanya'da 90'lı yıllarda Türk'lere karşı işlenen insanlık suçları büyük acılara neden oldu.
Özellikle Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçı neo-Naziler tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında Genç ailesinin 5 ferdi hayatını kaybetmişti.
80 yaşında hayatını kaybetti
Ailesinden Gürsün İnce, Hatice, Hülya, Saime Genç ile Gülistan Öztürk'ü ırkçı saldırıya kurban veren ve saldırının acı simgesi haline gelen Mevlüde Genç, 80 yaşında vefat etti.
Kamil Genç, sabaha karşı yaptığı açıklamada, annesinin fenalaşarak acil servise kaldırıldığını belirtti, ardından da vefat haberini duyurdu.
Salı günü Solingen'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından Mevlüde Genç'in naaşının defnedilmek üzere memleketi Amasya'ya gönderileceği öğrenildi.
En son belgeselinin galasına katılmıştı
Mevlüde Genç saldırıdan sonra yaşadığı büyük acıya rağmen kardeşlik barış ve merhamet mesajları ile gündeme gelmiş ve Türk-Alman çok sayıda insanın takdirini toplamıştı.
Genç en son Köln'de temmuz ayında kendisini konu alan "Solingen'de “Bilge Ana - Mevlüde Genç” belgeselinin galasına katılmıştı.