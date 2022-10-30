Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
384.554
-1.55%
BTXN Coin
10.54
-0.65%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Solingen saldırısında 5 yakınını kaybetmişti: Mevlüde Genç vefat etti

    Almanya'da neo-Nazilerin evlerini kundaklaması ile çıkan yangında 5 yakını kaybeden ve olaydan sonra verdiği merhamet ve barış mesajları ile tanınan Mevlüde Genç yaşamını yitirdi.
    • 30.10.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 18:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Solingen saldırısında 5 yakınını kaybetmişti: Mevlüde Genç vefat etti

    Almanya'da 90'lı yıllarda Türk'lere karşı işlenen insanlık suçları büyük acılara neden oldu.

    Özellikle Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçı neo-Naziler tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında Genç ailesinin 5 ferdi hayatını kaybetmişti.

    80 yaşında hayatını kaybetti

    Ailesinden Gürsün İnce, Hatice, Hülya, Saime Genç ile Gülistan Öztürk'ü ırkçı saldırıya kurban veren ve saldırının acı simgesi haline gelen Mevlüde Genç, 80 yaşında vefat etti.

    Kamil Genç, sabaha karşı yaptığı açıklamada, annesinin fenalaşarak acil servise kaldırıldığını belirtti, ardından da vefat haberini duyurdu.

    Salı günü Solingen'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından Mevlüde Genç'in naaşının defnedilmek üzere memleketi Amasya'ya gönderileceği öğrenildi.

    Solingen saldırısında 5 yakınını kaybetmişti: Mevlüde Genç vefat etti #1

    En son belgeselinin galasına katılmıştı

    Mevlüde Genç saldırıdan sonra yaşadığı büyük acıya rağmen kardeşlik barış ve merhamet mesajları ile gündeme gelmiş ve Türk-Alman çok sayıda insanın takdirini toplamıştı.

    Genç en son Köln'de temmuz ayında kendisini konu alan "Solingen'de “Bilge Ana - Mevlüde Genç” belgeselinin galasına katılmıştı.

    Solingen saldırısında 5 yakınını kaybetmişti: Mevlüde Genç vefat etti #2

    Solingen saldırısında 5 yakınını kaybetmişti: Mevlüde Genç vefat etti #3


    Togg'da torpido üzerindeki detay ortaya çıktı
    Gündem

    Togg'da torpido üzerindeki detay ortaya çıktı

    Genç judoculardan Avrupa'da ilk gün 2 madalya
    Milli Takımlar

    Genç judoculardan Avrupa'da ilk gün 2 madalya

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir