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Solingen saldırısında 5 yakınını kaybetmişti: Mevlüde Genç vefat etti

Solingen saldırısında 5 yakınını kaybetmişti: Mevlüde Genç vefat etti

Almanya'da neo-Nazilerin evlerini kundaklaması ile çıkan yangında 5 yakını kaybeden ve olaydan sonra verdiği merhamet ve barış mesajları ile tanınan Mevlüde Genç yaşamını yitirdi.