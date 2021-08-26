- Haberler
- Dünya Haberleri
- SOLOTÜRK'ten Polonya’da gösteri uçuşu
SOLOTÜRK'ten Polonya’da gösteri uçuşu
MSB, Polonya'da yapılan uçuşun gösterilerini sosyal medya hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 10:20
- Güncelleme : 26.08.2021 - 10:58
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Polonya’da uçuş gerçekleştirdi.
Ekip, Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow etkinliği kapsamında nefes kesen bir gösteriye imza attı.
POLONYA HALKI İLGİYLE İZLEDİ
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) paylaştığı görüntülerde, Polonya halkının, SOLOTÜRK'ün uçuşunu ilgiyle takip ettiği görüldü.
SOLOTÜRK'ÜN GÖSTERİ UÇUŞU
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "SOLOTÜRK gösteri ekibi 21-22 Ağustos 2021'de Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow kapsamında Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ekibimizin uluslararası organizasyondaki gösteri uçuşu ve Lehçe olarak yaptıkları sunum Polonya halkı tarafından ilgiyle izlendi." denildi.
SOLOTÜRK gösteri ekibi Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi ViDEO