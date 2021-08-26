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    SOLOTÜRK'ten Polonya’da gösteri uçuşu

    MSB, Polonya'da yapılan uçuşun gösterilerini sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 10:58
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    SOLOTÜRK'ten Polonya’da gösteri uçuşu

    Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Polonya’da uçuş gerçekleştirdi.

    Ekip, Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow etkinliği kapsamında nefes kesen bir gösteriye imza attı.

    POLONYA HALKI İLGİYLE İZLEDİ

    Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) paylaştığı görüntülerde, Polonya halkının, SOLOTÜRK'ün uçuşunu ilgiyle takip ettiği görüldü.

    SOLOTÜRK'ÜN GÖSTERİ UÇUŞU

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "SOLOTÜRK gösteri ekibi 21-22 Ağustos 2021'de Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow kapsamında Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ekibimizin uluslararası organizasyondaki gösteri uçuşu ve Lehçe olarak yaptıkları sunum Polonya halkı tarafından ilgiyle izlendi." denildi.

    SOLOTÜRK gösteri ekibi Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi ViDEO

    SOLOTÜRK ten Polonya’da gösteri uçuşu #1

    SOLOTÜRK ten Polonya’da gösteri uçuşu #2

    SOLOTÜRK ten Polonya’da gösteri uçuşu #3

    SOLOTÜRK ten Polonya’da gösteri uçuşu #4

    SOLOTÜRK ten Polonya’da gösteri uçuşu #5

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