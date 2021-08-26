SOLOTÜRK'ten Polonya’da gösteri uçuşu

MSB, Polonya'da yapılan uçuşun gösterilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Polonya’da uçuş gerçekleştirdi.

Ekip, Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow etkinliği kapsamında nefes kesen bir gösteriye imza attı.

POLONYA HALKI İLGİYLE İZLEDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) paylaştığı görüntülerde, Polonya halkının, SOLOTÜRK'ün uçuşunu ilgiyle takip ettiği görüldü.

SOLOTÜRK'ÜN GÖSTERİ UÇUŞU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "SOLOTÜRK gösteri ekibi 21-22 Ağustos 2021'de Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow kapsamında Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ekibimizin uluslararası organizasyondaki gösteri uçuşu ve Lehçe olarak yaptıkları sunum Polonya halkı tarafından ilgiyle izlendi." denildi.

SOLOTÜRK gösteri ekibi Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi ViDEO