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    Somali'de milyonlarca insan açlık ve kuraklıkla mücadele ediyor

    Somali'de milyonlarca insan açlık ve kuraklıkla mücadele ediyor

    Somali son yılların en büyük kuraklığıyla karşı karşıya. Ülkede yaşanan gıda krizi, kamplarda yeni hastalıkların yayılmasına neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 14:44
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    Tarihler 2011'i gösterdiğinde Doğu Afrika ülkesi Somali'den, görenlerin içini sızlatan kareler geliyordu.

    Ülkede yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle su kaynakları kurumuş ve insanlar gıda bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşamıştı.

    Son 40 yılın en şiddetli kuraklığı

    Çok sayıda çocuk olmak üzere binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan şiddetli kuraklığın ardından Türkiye'den, Somali'ye yardım eli uzatıldı.

    Aradan 11 yıl geçti.

    Bugünlerde Somali daha şiddetli bir kuraklık dalgasıyla karşı karşıya.

    Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre son 40 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor.

    Kuraklık nedeniyle ülkede iç göçler yaşanmaya başladı.

    Gıda ve su kaynaklarına erişemeyen insanlar, daha merkezi bölgelere doğru göç etmeye başladı.

    Kurdukları çadır kamplarda hayatlarını devam ettirmeye çalışan insanlara Türkiye'den yeniden yardım eli uzatılıyor.

    Acil yardım bekleyenlere ilk yardımlar

    İHH İnsani Yardım Vakfı, ülkede ölümle burun buruna gelen insanlarla ilgili neler yapılabileceği konusunda araştırmalara başladı.

    İlk tespitlerin ardından kuraklık nedeniyle göç eden ve acil yardım bekleyen yüzlerce insana hayırseverlerin bağışları ulaştırıldı.

    Somali'de İHH'dan yetim ailelerine yardım eli ViDEO

    Somali de milyonlarca insan açlık ve kuraklıkla mücadele ediyor #1

    Hastalıklar yayılıyor

    Kuraklıktan etkilenen aileler, gıda bulma konusunda yaşadıkları krizin yanında yeni hastalıklarla da karşı karşıya.

    Yeterli şekilde beslenemeyen çocuklarda farklı hastalıklar ortaya çıkmaya başladı.

    Kampta, midesi ve kafası şişen çok sayıda çocuk var.

    Bazı aileler, bu hastalıklara yakalanan çocuklarını kaybetti.

    Ülkede 13 milyon kişi kuraklık nedeniyle ölümle burun buruna.

    Somali de milyonlarca insan açlık ve kuraklıkla mücadele ediyor #2

    İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanvekili Hüseyin Oruç ve beraberindeki heyet, kamp alanında yaptığı incelemelerin ardından bölgedeki eksiklikleri tek tek not aldı.

    Somali de milyonlarca insan açlık ve kuraklıkla mücadele ediyor #3

    FOTOĞRAF: Somali'de insanların yaşadığı çadırların içi.

    Somali'de insanların yaşadığı çadırların içini görebilmek için aşağıdaki videoyu mutlaka izleyin.

    Somali’de kuraklık insanları açlığa mahkum ediyor VİDEO

    Yetim gülerse dünya güler

    Türkiye'de ve dünyanın birçok bölgesinde yardıma ihtiyacı olan insanlara hayırseverlerin bağışlarını ulaştıran İHH İnsani Yardım ekipleri, Somali'de yetimler için de farklı projeler hazırlıyor.

    Bunlardan biri de 'yetim gülerse dünya güler' sloganıyla yapılan yetim dayanışma günleri.

    Başkent Mogadişu'da 15 yetim ailesine, yavrularıyla birlikte 2'şer süt keçisi ve inek dağıtımı yapıldı.

    Ailelere, hayvanların bakımı için ilk etapta yem verildi.

    Bu proje oldukça önemli.

    İnsanlara sadece yardım edilip bırakılmıyor. Onlara hayatlarını devam ettirebilmeleri için böyle yardımlar da yapılıyor.

    Somali de milyonlarca insan açlık ve kuraklıkla mücadele ediyor #4

    Somali de milyonlarca insan açlık ve kuraklıkla mücadele ediyor #5

    Somali de milyonlarca insan açlık ve kuraklıkla mücadele ediyor #6

    Somali de milyonlarca insan açlık ve kuraklıkla mücadele ediyor #7


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