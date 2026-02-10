Abone ol: Google News

Somali'de yolcu uçağı okyanusa acil iniş gerçekleştirdi

Mogadişu’da kalkıştan kısa süre sonra arıza yaşayan bir yolcu uçağı denize acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 55 kişinin tamamının sağ kurtarıldığı bildirildi.


Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 18:20
  • Mogadişu'dan kalkan bir yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre sonra denize acil iniş yaptı.
  • Uçağın kanadı koptu ancak 55 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.
  • Olayda can kaybı yaşanmadı ve acil müdahale ekipleri hızla müdahale etti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Havalimanı'ndan 55 kişiyle kalkış yapan Somali havayolu şirketi StarSky'a ait Fokker 50 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre mekanik sorun bildirdi.

Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonundan (AUSSOM) yapılan açıklamaya göre havalimanına dönmeye çalışan yolcu uçağı, denize acil iniş yaptı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Uçağın kanatlarından birinin koptuğu görüldü. AUSSOM ve Birleşmiş Milletler Somali Destek Ofisi (UNSOS) ekipleri de dahil olmak üzere acil müdahale ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yolcular uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edilirken, olayda can kaybı yaşanmadı.

