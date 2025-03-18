SON DAKİKA! Beyaz Saray: Trump Putin ile anlaştı

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Dünya, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği telefon görüşmesinden çıkacak sonucu bekliyor..

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump ile Putin'in yapacağı telefon görüşmesine ilişkin bilgilendirmişti.

Peskov tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin bugün 16.00-18.00 saatlerinde gerçekleşeceği duyurulmuştu.

"GÖRÜŞME SAAT 17.00'DEN BU YANA DEVAM EDİYOR"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmenin saat 17.00'den bu yana devam ettiği ifade edildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bir saattir devam eden görüşme iyi gidiyor ve hala devam ediyor." ifadesine yer verildi.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Trump ile Putin'in gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı..

Edinilen bilgilere göre, görüşme sona erdi. Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgileri ise Beyaz Saray paylaştı.

"MÜZAKERELER DERHAL ORTA DOĞU'DA BAŞLAYACAK"

"Trump Putin ile anlaştı" diyen Beyaz Saray devamında şu bilgilendirmelerde bulundu:

-Ukrayna ile olan savaşın kalıcı bir barışla sona ermesi konusuna anlaşıldı.



-Putin, enerji altyapısına saldırıları 30 gün durdurmayı kabul etti.



-Rusya, 23 yaralı Ukraynalı askeri iyi niyet göstergesi olarak Kiev'e teslim edecek.



-Müzakereler derhal Orta Doğu'da başlayacak.



-Karadeniz'de denizcilik ateşkesinin uygulanmasına yönelik teknik müzakereler, tam ateşkes ve kalıcı barış ile devam edecek.











