SON DAKİKA: Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti Sinema tarihinin ikon aktörlerinden biri olan Alain Delon, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre dünya sinemasında büyük kayıp...

Bir döneme damga vurmuş, yakışıklılığı ile dillere destan bir üne kavuşan Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti.

88 yaşındaki Delon'un ölüm haberini çocukları duyurdu.

HUZUR İÇİNDE HAYATA VEDA ETTİ

Dünyaca ünlü aktör Alain Delon'un çocuklarının yaptığı açıklamaya göre, 8 Kasım 1935 tarihinde dünyaya gelen Delon, 18 Ağustos Pazar günü 88 yaşında yaşamını yitirdi. Aile basın açıklamasında "Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve (köpeği) Loubo, babalarının ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duyuyorlar. Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti. Bu son derece acı verici yas döneminde onun mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DELON'U DÜNYAYA TANITAN FİLMLER

Alain Delon, Rocco and His Brothers (1960), Plein Soleil (1960), L'Eclisse (1962), The Leopard (1963), The Yellow Rolls-Royce (1965), Lost Command (1966) ve Le Samouraï (1967) gibi filmlere imza attı.