SON DAKİKA! Hamas: Gazze için müzakere yeniden başlıyor

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Hamas'tan son dakika açıklaması geldi..

Çarşamba günü Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff tarafından teklif sunulmuştu.

Teklif sonrası Hamas'tan beklenen yanıt geldi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, dün arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'dan müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin bir öneri alındığı ve olumlu şekilde değerlendirildiği belirtilerek, "Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için arabuluculardan teklif aldık ve yanıt verdik." ifadesinde bulundu.

4 İSRAİLLİ REHİNE CENAZESİ TESLİM EDİLECEK

Ayrıca Hamas, ABD vatandaşı olan rehine asker Edan Alexander ile dört çifte vatandaşın cenazelerinin serbest bırakılması önerisini de kabul ettiğini paylaştı.

Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere başlamaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'e ateşkes anlaşmasına tam uyma çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümeti, 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemişti.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.

İsrail müzakere heyetinin 10 Mart'ta "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisi olmaksızın Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştığı bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da müzakerelere katılmıştı. Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin arabulucu ülkelerle Doha'daki müzakerelerin olumlu şekilde sürdürüldüğünü duyurmuştu.