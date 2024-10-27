SON DAKİKA! İsrail'de MOSSAD karargahı yakınında kamyonlu saldırı

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre İsrail'de kayonlu bir saldırı meydana geldi.

İsrail basınına göre MOSSAD karargahı yakınlarında bir kamyon kalabalığın arasında daldı.

4'Ü AĞIR 16 YARALI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin onlarca kişiye olay yerinde müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, 4'ü ağır olmak üzere 16 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, bir terör saldırısı olduğundan şüphelenildiği ifade edildi.

BASINDA YARALI SAYISI 40 OLARAK İFADE EDİLDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın muhabiri Amichai Stein ise sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, yaralı sayısının 40 olduğunu kaydetti.

"ARAÇLA EZME GİRİŞİMİ"

"Araçla ezme girişimi" Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü yakınlarındaki otobüs durağında gerçekleşti.