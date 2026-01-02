Sosyal medya kullanımına yaş sınırı: 16 yaş altı için yasak geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa, çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı risklere karşı kapsamlı bir düzenleme için harekete geçti.

Hükümetin hazırladığı yeni yasa tasarısı, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamayı öngörüyor.

Bu düzenlemenin, 2026 yılının Eylül ayından itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA TAMAMEN YASAKLANIYOR

Tasarıya göre 15 yaşın altındaki çocuklar, sosyal medya platformlarına hiçbir şekilde erişemeyecek.

Yasak yalnızca hesap açmayı değil, platformların tüm kullanımını kapsayacak şekilde uygulanacak.

Böylece çocukların dijital ortamlarda maruz kaldığı risklerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenleme, sadece sosyal medya ile sınırlı kalmıyor. Halihazırda ilk ve ortaokullarda uygulanan cep telefonu yasağı, kapsamı genişletilerek liseleri de içine alacak.

HEDEF: SİBER ZORBALIK VE EKRAN BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE

Fransız hükümeti, bu kararın arkasındaki temel gerekçeyi siber zorbalık, uygunsuz içeriklere maruz kalma, ekran bağımlılığı ve uyku bozuklukları gibi sorunlar olarak açıklıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar ve parlamento raporları, algoritma temelli platformların çocuklar üzerinde olumsuz ve uzun vadeli etkiler yarattığını ortaya koyuyor.

15–18 YAŞ GRUBU İÇİN EK KISITLAMALAR GÜNDEMDE

Tasarı yasalaşırsa, yalnızca 15 yaş altı değil, 15–18 yaş arası gençler için de yeni önlemler masada olacak. Bu yaş grubuna yönelik olarak, gece saatlerinde sosyal medya kullanımını sınırlayan “dijital sokağa çıkma yasağı” benzeri uygulamaların da ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi tartışılıyor.