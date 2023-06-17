Sosyal medya sallanıyor: Suriye'de gece hayatı 12 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye’de gece hayatı gündemden düşmüyor. Gençlerin tıklım tıklım doldurduğu eğlence mekanları, sabahın ilk ışıklarına kadar hizmet veriyor.

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Suriye’de uzun zamandır iç savaş devam ediyor.

Öyle ki, Halep, Dera, Hama, Humus, Deyrizor ve Rakka gibi bölgelerde yaşayan insanlar, Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı.

Eğlence mekanları tıklım tıklım

TSK’nın başarılı operasyonlarıyla geri dönüşlerin hızlandığı şu günlerde ülkedeki renkli gece hayatı ise dikkat çekiyor.

Hayatın artık normale döndüğü ülkede, gençler eğlence mekanlarına akın ediyor.

Gece kulüplerinin tıklım tıklım olduğu gözlenirken, eğlenenler bu anları bir de sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Genç kadınların ilgisi büyük

Gece kulüpleri ve eğlence merkezleri, sabahın ilk ışıklarına kadar hizmet veriyor.

Özellikle genç kadınların kulüplere daha fazla ilgi gösterdiği görülüyor.