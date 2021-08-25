Sosyal medya şirketleri, hayvanlara işkence videolarından milyonlar kazanıyor

Hayvanlar için Asya Koalisyonu açıkladığı raporda, sosyal medya devlerinin, hayvanlara zulüm içerikleri videolardan milyonlar kazandığını belirtti.

Hayvanlar için Asya Koalisyonu (AfA) sosyal medyada hayvanlara yapılan işkence videolarının şok edici analiz raporunu açıkladı.

AfA tarafından oluşturulan alt komisyon Sosyal Medya Hayvan Zulüm Koalisyonu (SMACC) bugün paylaştığı raporunda, 13 ay boyunca gönüllü araştırmacılardan oluşan bir ekip sosyal medya üzerinde üretilen ve yayınlanan hayvan zulmü videolarını inceledi.

Ortaya çıkan araştırma ve analiz raporunda, hayvanların boğulmasından, kasten uzuvlarının kırılmasından, annelerin öldürülüp bebeklerinin alınmasına, hayvanların dövüşlerde karşı karşıya gelmesine kadar her şeyin belgelendiği belirtildi.

Raporda sosyal medya devlerinin hayvanlara zulüm içeriklerinden milyonlarca dolar kazanç sağlandığı ifade edildi. 2020 yılının sadece üç ayında YouTube, bahsi geçen videoların paylaşımından 12 milyon dolar kazanırken videoları çeken veya yayınlayanlar ise 15 milyon dolar kazandı.

5 MİLYAR 350 MİLYON KERE İZLENDİ

Raporda 13 ay boyunca YouTube, Facebook ve TikTok sosyal medya platformlarında; hayvan zulmü içeren ve paylaşım ile izlenme oranlarından para kazanan 5 bin 480 video tespit edilerek belgelendiği ve bu videoların yaklaşık 5 milyar 350 milyon kere izlendiği belirtildi.

SMACC Raporu’nda reklamların en fazla seyredilen videolara yerleştirildiğine dikkat çekilerek “Reklamlar genellikle para kazandıran zulüm içeriğine yerleştirilir. Araştırmacılarımız bu tür reklamları çok sayıda şirket ve şaşırtıcı bir şekilde bazı hayvan refahı ve koruma derneklerine ait olduklarını belgelediler ve bunların bazıları o zamandan beri harekete geçti. Firmaların reklam yerleşimine rıza göstermediklerini ve genellikle hayvan zulmü videolarındaki reklam özelliğinden habersiz olduklarını belirtmek gerekir” ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK MALEZYA VE ABD'DE ÇEKİLİYOR

Bu tür videolarda zulme uğrayan hayvanların başında kuşlar, köpek ve kediler, vahşi hayvanlar ve sürüngenlerin geldiği belirtilirken kaydedilen gaddarlık içeriğinin çoğunluğu yüzde 77.5 ile 'Bariz' ve 'Kasıtlı' olarak kategorize edildi.

Raporda ayrıca hayvan zulmü içeren videoların çekildiği, üretildiği yerlerin ve ülkelerin isimleri yer aldı. Buna göre Endonezya ilk sırada yer alırken ABD ikinci sırada yer aldı. Ukrayna, Macaristan, Guyana ve Bulgaristan 1 video ile listede yer alırken Türkiye’nin listede yer almadığı tespit edildi.