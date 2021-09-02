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    Sri Lanka'da 80 yıl sonra ikiz fil doğdu

    Pinnawala'da bulunan bir fil ikiz doğurarak tarihe geçti.
    • REUTERS
    • 02.09.2021 - 00:57
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 01:12
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    Sri Lanka'da 80 yıl sonra ikiz fil doğdu

    Sri Lanka'da tarihi bir an yaşandı.

    Vahşi yaşam yetkilileri, Sri Lanka'da bir filin yaklaşık 80 yıl sonra salı günü ilk kez ikiz doğurduğunu söyledi.

    Her ikisi de erkek olan yavru filler sevinçle karşılandı.

    Sri Lanka da 80 yıl sonra ikiz fil doğdu #1

    SRİ LANKA'DA 7.500 VAHŞİ FİL VAR

    7,500 vahşi filin bulunduğu Sri Lanka'da fil uzmanları, ikizlerin en son 1941'de ülkede evcilleştirilmiş bir filden doğduğunu söyledi.

    En büyük turistik yerlerden biri olan Pinnawala'daki fil yetimhanesi, 1975 yılında kurtarılması veya yaralanmaları nedeniyle tedavi edilmesi gereken vahşi fillere bakmak için kuruldu.

    Sri Lanka da 80 yıl sonra ikiz fil doğdu #2

    Sri Lanka da 80 yıl sonra ikiz fil doğdu #3

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