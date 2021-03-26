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    Sri Lanka'da fil, turistleri kovaladı

    Yala Ulusal Parkı'nda fili takibe alan turistler, hesaba katmadıkları bir tepkiyle karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 14:13
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 15:08
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    Sri Lanka'da fil, turistleri kovaladı

    Sri Lanka'da vahşi yaşamın ve hayvanlarının iç dünyasına yaklaşarak onları gözlemek isteyen turistler, beklemedikleri bir durumla karşılaştı.

    Yala Ulusal Parkı'nda safari yapan turistler, bir fili takibe aldı.

    FİL TURİSTLERİ KOVALADI

    Araçlarıyla filin arkasından ilerleyen turistler, filin arkasını dönüp koşmaya başlamasıyla karşı karşıya kaldı.

    Şoför aracı geri doğru sürmeye başlarken, fil bir süre turistleri takip etti. O anlar, saniye saniye kaydedildi.

    Safari aracındaki turistlere büyük korku yaşatan fil ViDEO

    Sri Lanka da fil, turistleri kovaladı #1

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