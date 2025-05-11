Sri Lanka’da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 21 ölü

Haber Merkezi

Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da bugün erken saatlerde başkent Colombo’nun yaklaşık 140 kilometre doğusunda yer alan Kotmale kasabası yakınlarında, bir kaza meydana geldi.

Ulaştırma ve Otoyol Bakan Yardımcısı Prasanna Gunasena, dağlık bölgede yaşanan olaya ilişkin basına yaptığı açıklamada, 21 kişinin öldüğünü, 14 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

EKİPLER YOĞUN ÇABA HARCADI

Yerel basına yansıyan görüntülerde de otobüsün uçurumun dibinde olduğu sırada acil yardım ekiplerinin otobüsün içindeki yaralıları çıkarmaya çalıştığı görüldü.

OTOBÜSTE 50 KİŞİ BULUNUYORDU

Kazada yaralananlar arasında sürücünün de olduğu bilgisi verildi.

Kaza sırasında otobüste yaklaşık 50 kişi bulunuyordu.

Polisin açıklamasına göre, yolcu otobüsü, devlete ait bir otobüs şirketi tarafından işletiliyordu.