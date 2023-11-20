Stephane Dujarric: Birleşmiş Milletler bayrağı altına sığınan kişilerin bombalanması kabul edilemez Birleşmiş Milletler'den Gazze'de vurulan BM okullarıyla ilgili, "BM bayrağı altına sığınan kişilerin bombalanması kabul edilemez" açıklaması geldi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları haftalardır şiddetli bir şekilde sürüyor.

Açıklanan son resmi verilere göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can verenlerin sayısı 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 oldu.

"BM'ye sığınan kişilerin bombalanması kabul edilemez"

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okullarda, "Hamas askeri karargahları ya da silahlar bulunuyor mu?" sorusuna cevaben Dujarric, "Okullar sivillerin sığınması için kullanılıyor. Muharip kişiler bulunmuyor" dedi.

Dujarric, "Okulların koordinatları bildirildi. Okullar uzun zamandır orada, bir gecede de ortaya çıkmadılar. BM bayrağı altına sığınan kişilerin bombalanması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

BM tesislerinin çatışmalara dahil edilmemesi gerektiğini daha önce de dile getirdiklerini anımsatan Dujarric, çatışmalar sonlandıktan sonra söz konusu saldırıların soruşturulacağını, halihazırda insani duruma odaklandıklarını söyledi.