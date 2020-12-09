Steve Jobs'un kızı Eve, manken oldu

Jobs'un eşi Laurene Powell’ın “Mirasla zenginliğe inanmıyoruz” diyerek 3 çocuklarının da 35 milyar dolarlık mirastan faydalanamayacaklarını açıklamasının ardından Eve Jobs, mankenliğe başladı.

Dünyaca ünlü teknoloji markası Apple'ın kurucularından Steve Jobs'un en küçük kızı 22 yaşındaki Eve Jobs, mankenliğe başladı.

2011 yılında pankreas kanserinden yaşamını yitiren milyarder iş adamı Steve Jobs'un kızı Eve'nin mankenliğe ilk adımı annesinin yaptığı açıklamadan sonra geldi.

‘MİRASLA ZENGİN OLUNMAZ’

Şimdilerde 35.4 milyar dolarlık servetin sahibi olan anne Laurene Powell Jobs, ölen eşi Steve Jobs ile evliliklerinden olan 3 çocuklarının da mirastan faydalanamayacaklarını belirtmişti.

Laurene Powell Jobs, miras ile zengin olmaya inanmadıkları için böyle bir karar verdiğini ve çocuklarının çalışarak kendi kazançlarını elde etmeleri gerektiğini kaydetmişti.

KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Bu açıklamanın ardından 22 yaşındaki Eve Jobs da ünlü bir markanın ürünlerinin tanıtımı için kameralar karşısına geçti.

Stanford Üniversitesi'nde öğrenci olan profesyonel at binicisi Eve Jobs, Glossier için kendi fotoğrafını küvette çekerek Instagram'da paylaştı.

Eve Jobs'un ilk mankenlik pozu paylaşımının altına ise kendisi gibi milyarlık servetlerin vârisi olan birçok arkadaşından tebrik mesajı yağdı.

BİLL GATES’İN KIZI TEBRİK ETTİ

Eve Jobs'u tebrik edenlerden biri de Bill ve Melinda Gates çiftinin 24 yaşındaki kızları Jennifer K. Gates oldu.

Steve Jobs ve Laurene Powell Jobs çiftinin Eve'nin dışında Reed (29) ve Erin (25) isimli iki çocukları daha bulunuyor.