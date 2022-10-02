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    Sting, Saraybosna'da sahneye çıktı

    İngiliz müzisyen Sting, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi.
    • 02.10.2022 - 23:59
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    Sting, Saraybosna'da sahneye çıktı

    İngiliz müzisyen Sting, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi.Başkentteki Zetra Spor Salonu'nda konser veren Sting, sahnede kaldığı 45 dakika boyunca müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

    Yaklaşık 16 bin kişi geldi

    Sting, doğum günü olan 2 Ekim'de Saraybosna'da sevenleriyle buluşurken, Zetra'da yaklaşık 16 bin kişinin olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Sevilen şarkılarını söyledi

    Müzikseverler, Sting'in tanınan şarkıları "Desert Rose", "Englishman in New York", "Fragile", "Shape Of My Heart", "Every Breath You Take" ve "Message In A Bottle"a eşlik etti.

    Sting, Saraybosna da sahneye çıktı #1

    Sting, Saraybosna da sahneye çıktı #2

    Sting, Saraybosna da sahneye çıktı #3

    Sting, Saraybosna da sahneye çıktı #4


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