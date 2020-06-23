Stoltenberg: İddialar Fransa ve Türkiye'yi ilgilendiriyor

NATO Genel Sekreteri, ittifakın askeri yetkililerinin gemi tacizi iddialarını araştırdığını söyledi.

Fransa Savunma Bakanlığı yetkilisine ait, "Türk donanması, Akdeniz'de NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz etti." şeklindeki iddia, yabancı basında yer alan bir haberde gündeme geldi.

İddianın tamamen gerçek dışı olduğunun altını çizen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suni gündem yaratacağınıza, dayanışma ruhuna göre hareket edin." diyerek, Avrupa ülkesine tepki gösterdi.

Konu, NATO'nun gündemindeydi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, German Marshall Fund adlı düşünce kuruluşunca düzenlenen "Brüksel Forumu" adlı programda konuştu.

NATO'DAN TÜRKİYE VE FRANSA AÇIKLAMASI

Stoltenberg, Türkiye ve Fransa arasında "gemi tacizi" iddiaları ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının sorulması üzerine Stoltenberg, ittifak üyeleri arasında görüş ayrılıkları olmasının olağan bir durum olduğuna dikkati çekti.

"NATO, SİYASİ ÇÖZÜM BULUNMASINDA HEMFİKİR"

Stoltenberg, "Müttefikler aynı zamanda Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi çözüm bulunması konusunda da hemfikir." açıklamasında bulundu.

"YETKİLİLER, OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

"Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği" iddialarına ilişkin Stoltenberg, "İddialar, iki NATO üyesini ilgilendiriyor. Söz konusu iki NATO üyesinin olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çok farklı görüşleri bulunuyor. Bu nedenle NATO askeri yetkilileri, olayın detaylarını netleştirmek için çalışma yürütüyor." diye konuştu.

"RUSYA'NIN LİBYA'DAKİ VARLIĞINDAN ENDİŞELİYİZ"

NATO Genel Sekreteri, diğer taraftan NATO üyelerinin, Rusya'nın Libya'da artan mevcudiyetinden endişe duyulması gerektiği konusunda ortak görüşe sahip olduğunu da belirtti.

Rusya'nın Libya'da savaş uçakları ve yabancı savaşçılarla artan askeri kabiliyetleri ile genel anlamda Doğu Akdeniz'deki tutumunun NATO nezdinde rahatsızlık yarattığının altını çizen Stoltenberg, "Durumun çok yakından takip edilmesi ve istihbarat paylaşımı yapılması gerektiği görüşünü paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.