Stoltenberg: Ukrayna NATO'ya her zamankinden daha yakın Ukrayna'nın NATO süreci ile ilgili açıklama yapan Nato Genel Sekreteri, ülkenin NATO'ya her zamankinden daha yakın olduğunu ve şartlar yerine getirildiğinde bir davetin gönderileceğini belirtti.

ensonhaber.com

NATO Liderler Zirvesi ikinci gününde devam ediyor.

Litvenya'nın Vilnius şehrinde düzenlenen zirvede pek çok önemli gündem başlığı ele alınıyor.

Bunlardan biri de Rusya ile 1 yılı aşkın süredir savaş halinde olan Ukrayna'nın NATO üyeliği.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya bir yeşil ışık yakarak, NATO'ya davet edileceğini açıklamıştı.

Davet sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, dün zirveye katıldı.

Zirve devam ederken bir diğer yandan konu ile ilgili gelişmeler de yaşanıyor.

Vilnius'ta düzenlenen bir basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stoltenberg Ukrayna ile ilgili olumlu bir gelişmeyi daha duyurdu.

"Ukrayna NATO'ya her zamankinden daha yakın"

Stoltenberg, şu cümleleri kaydetti;

Ukrayna NATO’ya her zaman olduğundan daha yakın. Müttefikler Ukrayna’nın NATO üyesi olacağını tekrardan belirtmek istiyor.

"Bugün verilen kararlar yeni bir başlangıcı işaret ediyor"