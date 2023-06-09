Sudan'da 24 saatlik ateşkes kararı alındı Ordu ile HDK, silahların susması için bir günlük anlaşmaya vardı. Ateşkesin, ülkenin tüm bölgesini kapsadığı belirtildi.

AA

Sudan’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yeni bir ateşkes anlaşmasına varıldı.

Cidde şehrinde yapılan görüşmelerden bir günlük ateşkes kararı çıktı. Görüşmelere ABD ve Suudi Arabistan da katıldı.

24 saatlik ateşkes

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Suudi Arabistan ve ABD, Sudan ordusu ve HDK temsilcilerinin Sudan'ın her yerinde 24 saatlik ateşkes anlaşmasına vardığını duyurur." ifadeleri kullanıldı.

Ateşkesin 10 Haziran'da yerel saatle sabah 06.00'dan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nın, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK’nın ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını bildirdi.