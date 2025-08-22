Sudan'da bir yılda 2 bin 741 kişi koleradan öldü

Sudan'da kolera krizi...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Sudan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KOLERADAN 2 BİN 741 KİŞİ ÖLDÜ

Sudan'ın 18 eyaletinin tamamında kolera vakalarının bildirildiğini kaydeden Lindmeier, "Temmuz 2024'ten bu yana 100 binden fazla vaka ve 2 bin 741'den fazla ölüm bildirildi. Vakaların yüzde 12'si ve ölümlerin yüzde 10'u 5 yaş altı çocuklarda görüldü." dedi.

Lindmeier, Sudan genelinde sağlık hizmetlerine erişimin güvensizlik, sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar, tıbbi malzeme ile sağlık personeli eksikliği nedeniyle ciddi anlamda kısıtlandığını belirterek, "Sağlık tesislerinin yüzde 38'i çalışmıyor ve yüzde 62'si kısmen hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Laurence, Sudan’ın Kuzey Darfur bölgesinde kuşatma altındaki Faşir kenti ve yakınındaki Ebu Şok Kampı’na düzenlenen saldırıların 10 gün içinde en az 89 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığını kaydetti.

Gerçek sivil ölümleri sayısının muhtemelen daha yüksek olduğundan endişe duyduklarını belirten Laurence, şunları söyledi: