Sudan'da kolera vakalarında artış: 50 kişi hayatını kaybetti Sudan'da son bir haftada 2 bin 627 yeni kolera vakasının kaydedildiğini ve bu hastalık nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Sudan Sağlık Bakanlığı, bir yılda ise 100 bine yakın vakanın tespit edildiğini ifade etti.