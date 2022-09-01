Sudan'da sel felaketinde ölü sayısı artıyor

Sudan'da devam eden sağanağın yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e çıktı.

Sudan’ın farklı bölgelerinde sağanak, sele dönüştü…

Sel olaylarında yaklaşık 32 bin evin tamamı, 44 bin konut ise kısmen yıkıldı.

Sivil Savunma Konseyi, yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısnını 104'e çıktığını duyurdu.

“Afet bölgesi” ilan edildi

Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal kararı alınmıştı.

Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil de sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edilmişti.

Her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ise Sudan'daki 18 eyaletten 15'inde sağanak ve selden etkilenenlerin sayısının 226 bine yükseldiğini duyurmuştu.

AA’nın haberine göre Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.