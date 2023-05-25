Sudan'daki çatışmalarda yeni doğan 30 bebek can verdi Birleşmiş Milletler, çatışmaların başlangıcından bu yana hastanelerde 30 yeni doğan bebeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

AA

Sudan ordusu bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegrasyonunu talep ederken HDK'nin sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla tırmanan gerginlik 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler (BM), çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.

Sudan Sağlık Bakanlığı da çatışmaların başından bu yana 709 kişinin öldüğünü, 5 bin 424 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hastanelerde 30 yeni doğan öldü

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

BM örgütlerinden edinilen bilgiye göre sadece son bir haftada 6 yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiğini dile getiren Dujarric, bunun ülkedeki insani durumun geldiği noktayı ortaya koyduğunu kaydetti.

Dujarric, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre ise çatışmanın başlangıcından bu yana Sudan'da 30 yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiğini söyledi.

Hastanelerdeki oksijen eksikliği ve elektrik kesintilerinin ölümlerin temel nedenleri arasında olduğunu ifade eden Dujarric, BM'nin yerel sağlık çalışanlarıyla ne yapılabileceği konusunda irtibatını sürdürdüğünü belirtti.