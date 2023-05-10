Sudan'daki çatışmaların durdurulması için temaslar sürüyor Birleşmiş Milletler'in Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Perthes, insani yardımın dağıtımına izin vermek amacıyla çatışmaların durdurulması için çaba ve temaslarının sürdüğünü duyurdu.

AA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ülkedeki çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların ise 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) tarafından yapılan açıklamada UNITAMS Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Perthes'in ülkenin doğusundaki Port Sudan şehrinden temaslarını ve çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Perthes'in çok ihtiyaç duyulan insani yardımın dağıtılmasına izin vermek amacıyla çatışmaları durdurmak ve sükuneti yeniden sağlamak için, çatışan taraflar olan ordu ve HDK ile temas halinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

BM'nin başkent Hartum'daki BM depolarının yağmalanmasının kınandığı açıklamada taraflara yardım görevlileri ve insani yardım tesislerini korumaları çağrısı yapıldı.