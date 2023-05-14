Sudan'dan 132 kişi daha Türkiye'ye tahliye edildi Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 2 binden fazla Türk vatandaşı tahliye edilmişti, tahliye edilenlere 132 kişi daha eklendi.

AA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Yaklaşık 1 aydır süren çatışmalar sonucunda bölgede bulunan Türk vatandaşların güvenli bir şekilde tahliyeleri sürüyor.

Türkiye, 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda bu yana kara, hava ve deniz yolunu kullanarak 2 binden fazla Türk vatandaşı ve 10'un üzerinde ülkenin vatandaşını tahliye etti.

TSİ ile 23.00 sularında Port Sudan Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan uçak, sabah saatlerinde Antalya'ya indi.

Tahliyeleri Milli Savunma Bakanlığı yapıyor

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin organize ettiği tahliye operasyonu ile Hartum, Medeni gibi birçok kentten otobüslerle Port Sudan'a getirilen Türk vatandaşlarının da aralarında olduğu 132 kişi, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) gönderdiği "A400M" askeri tahliye uçağıyla yurda döndü.

"Can güvenliğimiz için Türkiye'ye gitme kararı aldık"

Manisalı Himmet Serbest, bir sene önce çırçır ustası olarak geldiği Sudan'dan, çatışmaların şiddetlenmesi sonucu ayrılmak zorunda kaldığını belirterek, yaşadıkların şöyle anlattı:

Çatışmalar olduğundan can güvenliğimiz için Türkiye'ye gitme kararı aldık. Devletimiz bize yardım ediyor ve tahliyeler başladı. İlk 2 tahliyede işlerimden ötürü gidemedim. Şu an Türkiye'ye gidiyorum, aileme kavuşacağım için mutluyum. Devletimize teşekkür ederim.

"Çatışmaların en şiddetli olduğu dönemi yaşıyoruz"

Sudan'da 22 yıldır otobüs işletmeciliği yapan Avni Yıldırım ise şöyle konuştu:

Şu ana kadar en şiddetli çatışmaların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımızın tahliyesi için bütün imkanlarını seferber etti. Biz de onlara araç sağladık. Etiyopya ve Suudi Arabistan üzerinden Sayın Büyükelçimizin katkılarıyla vatandaşlarımız tahliye edildi. Son tahliyemizi de bugün Port Sudan'dan yapıyoruz. İnşallah sağ selamet Türkiye'ye dönüp çoluk çocuğumuza kavuşacağız. Kalanların da Allah yardımcısı olsun. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

Uçuş yasağı, 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, insani yardım ve tahliye uçuşları haricinde hava sahasının kapatılması kararının 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.