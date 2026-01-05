Suikast iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Şam’da markette görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özellikle sosyal medyada İsrail yanlısı bazı hesaplar tarafından suikaste uğradığı iddia edilen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mezze Mahallesinde bir markette alışverişi yaptı.

Şara'nın alışveriş yaptığı market çalışanı Heysem Hayek, Cumhurbaşkanı Şara'nın dükkanına gelerek bisküvi aldığını söyledi.

Hayek, "Şara'nın sağlık durumu iyidir. Mutlu olduk." dedi.

Bir diğer market çalışanı Razan Halebi de, "Cumhurbaşkanı markete geldi. Buradan bir şeyler aldı. Yeni banknotların tedavüldeki yaşanan sıkıntıları dinledi." diye konuştu.

Halebi, "Ödediği paraları ben aldım. Hatıra olarak elimde tutacağım." ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın suikast sonucu yaralandığı iddiaları yer almıştı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, iddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu" açıklamıştı.

TÜRKİYE'NİN ŞAM BÜYÜKELÇİSİ YILMAZ'DAN PAYLAŞIM

Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın bugün başkent Şam’ın Mezze Mahallesi'nde alışveriş yaptığı görüntüleri paylaştı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dezenformasyon çalışmalarına karşı Cumhurbaşkanı Şara’nın Mezze’de alışveriş yaparken çekilen görüntülerinin yayımlandığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, “Dezenformasyon çalışmalarına karşı Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara’nın bugün Mezze’de alışveriş yaparken görüntüleri yayınlandı.” ifadelerini kullandı.