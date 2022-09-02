Şiddetli yağışlar sonucu birçok alanın sular altında kaldığı Pakistan, yaraları sarmaya çalışıyor. Bakanlar Soylu ve Kurum, yerinde tespitte bulunmak üzere bu ülkeye gitti.

Pakistan’da muson yağmurları, geçtiğimiz haziran ayından bu yana etkili olurken, sel faleketleri meydana geldi.

Can kayıplarına yol açan yağışlar, 33 milyondan fazla kişiyi de olumsuz etkiledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pakistan'da selden etkilenen bölgeleri yerinde inceledi.

Soylu ve Kurum Pakistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen Bakanlar Soylu ve Kurum'u, İslamabad Uluslararası Havaliman'ında Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan, İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rahman ile Planlama, Kalkınma ve Reform Bakanı Ahsan İkbal karşıladı.

Süleyman Soylu ve Murat Kurum, selden etkilenen Pakistan'da ViDEO

"Kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Soylu, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönlü ve duasının Pakistan'la birlikte olduğunu belirterek, "Bugün 90 bin camide mübarek cuma gününde hem Pakistanlı kardeşlerimiz için dua edilecek hem de destek talep edilecek." diye konuştu.

Pakistan'a şu ana kadar 11 uçakla çadır, gıda ve ilaç yardımının yapıldığını ve 2'inci İyilik Treni'nin 5-6 gün içerisinde bölgede olacağını belirten Soylu, "Kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Pakistanlı kardeşlerimiz 'dur' diyene kadar yardım köprüsü hem trenle hem de havadan devam edecek." ifadesini kullandı.

İhtiyaçlar yerinde tespit edilecek

Pakistan'a ulaşan heyette; AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı. Heyet, muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit edecek.

Başbakan Şerif, Soylu ve Kurum’u kabul etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la bir araya geldi.

Başbakanlık'taki kabulde konuşan Şerif, Türkiye'nin verdiği desteğin dostluğun ve kardeşliğin nişanesi olduğunu belirterek, "Benim kıymetli kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemen afetin arifesinde 27 Ağustos'ta beni aradı, taziye dileklerini iletti. Hayatını kaybeden binlerce insanımız için başsağlığı dileklerini iletti." dedi.

"Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı"

Hayatını kaybedenlerden 300'e yakınının çocuk olduğunu bildiren Şahbaz, "Türk halkı, her zaman olduğu gibi Pakistan halkının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı. Bunlar hem hükümet yardımları hem de vatandaşların gönderdiği yardımlardı." diye konuştu.

Türkiye'den gelen yardım malzemelerinin afet bölgelerinde dağıtılmaya başladığını aktaran Şerif, Pakistan'da son 40 yıldaki en yüksek miktarda yağışın görüldüğünü söyledi.

Bakan Soylu: Kardeşlik köprüsü kurduk

İçişleri Bakanı Soylu da karşı karşıya kalınan afetin büyüklüğünün gün geçtikçe bütün dünya tarafından daha iyi anlaşıldığını belirterek, sel felaketinin meydana geldiği ilk günden itibaren hem hava hem de kara yoluyla "kardeşlik köprüsü" kurduklarını ifade etti.

Soylu, "Gerek hükümetimiz gerekse tüm sivil toplum kuruluşlarımız şu anda büyük bir kampanya içindedir. Şu ana kadar 11 uçak intikal etti. 2 tren harekete geçti, 3'üncü tren hazırlanıyor. Yaklaşık 10 bin çadır sevk edildi. 25 bin gıda paketi, ayrıca sağlık malzemeleri ve ilaçlar, çocuk mamaları, giysiler ve yine buradaki afet merkezinin talep ettiği botlar ulaştırıldı." dedi.

AA'nın haberine göre, Soylu, Türkiye'de son yıllarda yaşanan birçok afetle ilgili çalışmaların koordineli şekilde yönetildiğine işaret ederek, "Bunun normal bir afet olmadığını, iklim değişikliği sonucu olduğunu ve aynı zamanda özellikle Pakistan'a ve kardeşlerimize bu konuda yapabileceklerimizin en üst noktasını yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"İlk andan itibaren yardımları gönderme gayreti içerisinde olduk"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik Bakanı Kurum da sel felaketinde Pakistan'ın üçte birinin sular altında kaldığını, hayvanların telef olduğunu, tarım alanlarının hasar gördüğünü ve milyonlarca insanın evsiz kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"İlk andan itibaren yardımları, Türkiye halkı olarak gönderme gayreti içerisinde olduk. İçişleri Bakanımız, AFAD, TOKİ, Kızılay, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, İller Bankası Genel Müdürlüğü'yle Türkiye'de yapmış olduğumuz gibi her afet sonrasında nasıl bir aksiyon alıyorsak, bugün de dost ve kardeş Pakistan halkı, devleti için de aynı anlayışla buradayız."





"Seferberlik ruhuyla hareket edeceğiz"

Pakistan'da 2005 ve 2010'da meydana gelen depremler sonrasında TOKİ tarafından 4 bin 872 konut, okul, cami ve sosyal donatıların inşa edildiğini hatırlatan Kurum, bugün de hasar tespitle ilgili tüm ihtiyaçları karşılamada seferberlik ruhuyla hareket edileceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından duygu ve düşüncelerini dile getiren Şahbaz, Bakanlar Soylu ve Kurum'un sözlerinin kendisini duygulandırdığını kaydetti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı’nı ziyaret ettiler

Öte yandan Soylu ve Kurum, Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan, İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ve Planlama, Kalkınma ve Reform Bakanı Ahsan İkbal ile Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı’nda bir araya geldi.

Görüşmede Pakistanlı bakanlar, selden etkilenen bölgelere ilişkin veri ve görüntüleri paylaştı.

Uzman ekiplerin sayısı artırılabilir

Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmasıyla ilgili 10 kişilik mühendis ekibinin Pakistan’da sahada olduğunu ve ihtiyaç duyulması halinde uzman ekiplerin sayısının artırılabileceğini belirtti.

Bölgede dere ıslahı yapılmadan kurulacak çadır, briket ev ve kalıcı konutların yine su altında kalacağına işaret eden Kurum, bazı yerleşim yerlerinin başka alanlara taşınabileceğini söyledi.

“Çadır yerine briket ev daha dayanıklı ve kalıcı olur”

Pakistan’daki sel felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu da Türkiye’de her ilin afet risk azaltma planlarının yapıldığını hatırlattı.

Soylu, afet riskini azaltma çalışmasında Türkiye’nin dünyadaki sayılı ülkelerden olduğunu belirterek, Pakistan’daki selden etkilenenlerin barınmasında çadır yerine briket evin daha dayanaklı ve kalıcı olabileceğini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı’nın yaklaşık bir haftadır sel bölgesinde olduğunu dile getiren Soylu, yardım, temel lojistik, sağlık ve hasar tespitiyle ilgili taleplerin AFAD’ın koordinasyonunda kurulacak mekanizmayla sağlanabileceğini sözlerine ekledi.